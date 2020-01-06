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Юристы Реала воспользуются правовыми лазейками, чтобы отдать Лунина в аренду в другой клуб?

Наши за границей
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Поедет туда, где будет играть…

Юристы Реала воспользуются правовыми лазейками, чтобы отдать Лунина в аренду в другой клуб?
Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" и национальной сборной Украины Андрей Лунин должен вернуться в столицу Испании уже этой зимой. По информации Marca, боссы "сливочных" уже связались с руководством "Вальядолида" по поводу досрочного возвращения 20-летнего вратаря.

Сообщается, что "Реал" желает отдать Лунина в аренду во второй раз по ходу сезона – мадридские юристы находятся в поисках юридических деталей и лазеек, которые должны позволить перенаправить Андрея в другой клуб по ходу сезона. Делом займется Федерация футбола Испании.

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"Королевский клуб" не хочет повторять ошибок – теперь целью мадридского клуба является регулярная игровая практика для Лунина.

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В статье: Вальядолид Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания) Андрей Лунин
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