Юристы Реала воспользуются правовыми лазейками, чтобы отдать Лунина в аренду в другой клуб?

Голкипер мадридского "Реала" и национальной сборной Украины Андрей Лунин должен вернуться в столицу Испании уже этой зимой. По информации Marca, боссы "сливочных" уже связались с руководством "Вальядолида" по поводу досрочного возвращения 20-летнего вратаря.

Сообщается, что "Реал" желает отдать Лунина в аренду во второй раз по ходу сезона – мадридские юристы находятся в поисках юридических деталей и лазеек, которые должны позволить перенаправить Андрея в другой клуб по ходу сезона. Делом займется Федерация футбола Испании.

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"Королевский клуб" не хочет повторять ошибок – теперь целью мадридского клуба является регулярная игровая практика для Лунина.