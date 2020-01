Лунин, Йович и Фелиш попали в сборную разочарований первой половины сезона Примеры по версии Marca

Авторитетная мадридская спортивная газета Marca представила свои символические сборные первой половины сезона Ла Лиги. Общественности было продемонстрировано три версии команд после пересечения условного экватора в футбольной Испании.

Сборная лучших игроков после 19 туров:

Сборная "откровений":

Сборная разочарований:

Среди лучших традиционно можно увидеть игроков "Барселоны" Жерара Пике, Лионеля Месси и Луиса Суареса. Также прекрасно провели первую часть сезона во внутреннем чемпионате Санти Касорла, Феде Вальверде, Хесус Навас и Карим Бензема. Гайя из "Валенсии", Диего Карлос ("Севилья"), Мартин Эдегор ("Реал Сосьедад") – тоже the best of the best. В воротах символической команды – Ян Облак.

Украинский голкипер Андрей Лунин вошел в сборную разочарований по версии Marca – компанию вратарю мадридского "Реала" (сейчас в аренде в "Вальядолиде") составили 126-миллионный Жоау Фелиш из "Атлетико" и форвард "сливочных" Лука Йович.