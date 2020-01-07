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Лунин, Йович и Фелиш попали в сборную разочарований первой половины сезона Примеры по версии Marca

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Издание подбило свои промежуточные итоги

Лунин, Йович и Фелиш попали в сборную разочарований первой половины сезона Примеры по версии Marca
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Авторитетная мадридская спортивная газета Marca представила свои символические сборные первой половины сезона Ла Лиги. Общественности было продемонстрировано три версии команд после пересечения условного экватора в футбольной Испании.

Сборная лучших игроков после 19 туров:

Лунин, Йович и Фелиш попали в сборную разочарований первой половины сезона Примеры по версии Marca - изображение 1Сборная "откровений":

Лунин, Йович и Фелиш попали в сборную разочарований первой половины сезона Примеры по версии Marca - изображение 2Сборная разочарований:

Лунин, Йович и Фелиш попали в сборную разочарований первой половины сезона Примеры по версии Marca - изображение 3

Среди лучших традиционно можно увидеть игроков "Барселоны" Жерара Пике, Лионеля Месси и Луиса Суареса. Также прекрасно провели первую часть сезона во внутреннем чемпионате Санти Касорла, Феде Вальверде, Хесус Навас и Карим Бензема. Гайя из "Валенсии", Диего Карлос ("Севилья"), Мартин Эдегор ("Реал Сосьедад") – тоже the best of the best. В воротах символической команды – Ян Облак.

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Украинский голкипер Андрей Лунин вошел в сборную разочарований по версии Marca – компанию вратарю мадридского "Реала" (сейчас в аренде в "Вальядолиде") составили 126-миллионный Жоау Фелиш из "Атлетико" и форвард "сливочных" Лука Йович.

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В статье: Андрей Лунин Лука Йович Жоау Фелиш Marca
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Источник:
Marca

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