Рыбка: Я не буду комментировать выступления Динамо

Экс-голкипер "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины рассказал о том, как проходит его карьера в Азербайджане и прокомментировал слухи вокруг возможного возвращения в УПЛ в интервью zbirna.com.

– Александр, как для вас сложился 2019 год?

– Думаю, несмотря на то, что у меня была травма, и осенью пришлось пропустить много матчей, в целом 2019 год занес бы все-таки в актив. Травмы – это составляющая карьеры футболиста, бывают такие негативные моменты, после которых нужно возвращаться с высокоподнятой головой. В позитив занесу вторую часть прошлого чемпионата, когда я пришел в команду, играл и мы заняли третье место, пробившись в еврокубки.

– Насколько серьезной была травма?

– Раньше таких травм у меня не было. Порвал "кресты" и выбыл на полгода. К счастью, восстановление прошло успешно, как врачи прогнозировали, так и восстановился. В итоге в конце прошлого года успел отыграть 5 матчей – три в чемпионате и два в Кубке страны.

– Команда заслуженно опустилась в зону аутсайдеров?

– Если судить по матчам, которые я смотрел со стороны, когда был травмирован, по игре мы были беспомощными только в матче с "Габалой", проиграв 0:1. Во всех остальных играх у нас было преимущество, но нелепые и глупые ошибки не позволяли команде добиваться необходимых результатов.

– Уровень чемпионата достойный?

– Не думаю, что уровень их чемпионата стоит считать сильно низким. С "Карабахом", конечно, сложно соперничать, эта команда выделяется, но все остальные приблизительно равны. Здесь нормальный чемпионат. Команды укомплектованы иностранцами.

– В вашей команде также выступает украинец Игорь Коротецкий. Как у него дела?

– Он тоже получил серьезную травму, даже тяжелее, чем была у меня. Он восстанавливался почти год, но скоро должен вернуться в строй.

– На днях прошла новость, что вы вернетесь в Украину, где станете игроком донецкого "Олимпика".

– Я не знаю, откуда пошла эта информация. Мне после этого звонили из Азербайджана, из моего клуба. Но я тоже не в курсе подобных "переходов".

– Свое будущее связываете с Азербайджаном?

– Да, у меня контракт на 1,5 года. Пока меня все устраивает. Надеюсь, все будет стабильно и не придется искать новый клуб для продолжения карьеры.

– За чемпионатом Украины есть желание следить?

– Конечно. Но не буду комментировать выступления "Динамо". Думаю, что ребята и тренеры сами разберутся в коллективе, как улучшить результаты. Впереди зимние сборы, хочу пожелать команде только успехов.

– Сборная Украины удивила вас в отборе к ЕВРО?

– Думаю, удивила не только меня. Парни молодцы, бились в каждой игре. Показывали хороший уровень игры. Дай Бог, чтобы и на ЕВРО украинцы продолжили выступления в таком же ключе.

– "Карабюкспор", с которым вы судились, не вернул положенные деньги?

– Суд я выиграл, но неизвестно, получится ли получить деньги. По слухам, бывшего президента клуба арестовали, команда опустилась в третий дивизион.

– В Турцию больше не поедете?

– Они опасные ребята. Сегодня хотят, платят, завтра не хотят, не платят.