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  4. Григорчук - о работе за границей, предложения из Украины и славные времена в Одессе. ТаТоТаке
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Григорчук - о работе за границей, предложения из Украины и славные времена в Одессе. ТаТоТаке

Наши за границей
(1 голосов)

Большое интервью украинского тренера

Григорчук - о работе за границей, предложения из Украины и славные времена в Одессе. ТаТоТаке
UA-Футбол
Новина українською

Один из топовых украинских тренеров Роман Григорчук не давал больших интервью почти 2 года. Но для Михаила Спиваковского и Сергея Болотникова он сделал исключение и даже пригласил их в свой дом в Одессе. "Астана", "Габала", "Черноморец", варианты с "Динамо", "Днепром", "Карпатами", сборной Украины и российскими клубами - он рассказал много интересного.

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В статье: Роман Григорчук ТаТоТаке
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