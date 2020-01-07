Григорчук - о работе за границей, предложения из Украины и славные времена в Одессе. ТаТоТаке
Большое интервью украинского тренера
Один из топовых украинских тренеров Роман Григорчук не давал больших интервью почти 2 года. Но для Михаила Спиваковского и Сергея Болотникова он сделал исключение и даже пригласил их в свой дом в Одессе. "Астана", "Габала", "Черноморец", варианты с "Динамо", "Днепром", "Карпатами", сборной Украины и российскими клубами - он рассказал много интересного.
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