Президент Ференцвароша: На поле всегда будет 5 венгров – это моя договоренность с Ребровым

Президент будапештского футбольного клуба "Ференцварош" Габор Кубатов рассказал, что он хотел бы видеть в команде как можно больше венгерских игроков. Цитирует босса "Фради" Blikk.

"Мы предпринимали попытку приобрести венгерского игрока старше 30 лет, но его клуб попросил больше, чем за 24-летнего Токмака Нгуена, которого мы привезли из Норвегии. Мы договорились с главным тренером команды Сергеем Ребровым, что на поле всегда должно быть 5 венгров. Но вы можете видеть – мы ограничены в выборе".

45-летний Сергей Станиславович Ребров тренирует "Ференцварош" с 2018 года. В прошлом сезоне будапештский клуб под руководством украинского специалиста стал чемпионом Венгрии. В текущем сезоне команда лидирует в национальном чемпионате (36 зачетных пунктов).