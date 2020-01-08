  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Президент Ференцвароша: На поле всегда будет 5 венгров – это моя договоренность с Ребровым
В тренде

Президент Ференцвароша: На поле всегда будет 5 венгров – это моя договоренность с Ребровым

Наши за границей
(2 голосов)

Сергей Станиславович пошел на такое условие?

Президент Ференцвароша: На поле всегда будет 5 венгров – это моя договоренность с Ребровым
Новина українською

Президент будапештского футбольного клуба "Ференцварош" Габор Кубатов рассказал, что он хотел бы видеть в команде как можно больше венгерских игроков. Цитирует босса "Фради" Blikk.

"Мы предпринимали попытку приобрести венгерского игрока старше 30 лет, но его клуб попросил больше, чем за 24-летнего Токмака Нгуена, которого мы привезли из Норвегии. Мы договорились с главным тренером команды Сергеем Ребровым, что на поле всегда должно быть 5 венгров. Но вы можете видеть – мы ограничены в выборе".

45-летний Сергей Станиславович Ребров тренирует "Ференцварош" с 2018 года. В прошлом сезоне будапештский клуб под руководством украинского специалиста стал чемпионом Венгрии. В текущем сезоне команда лидирует в национальном чемпионате (36 зачетных пунктов).

Читайте такжеНаши за границей. Гордость и разочарование Ференцвароша
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...