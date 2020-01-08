Яремчук: Гент вселил в меня уверенность – я должен отдать что-то взамен

Форвард национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о своем ближайшем будущем. Слова нападающего по поводу слухов приводит belgiumsoccer.be. В текущем сезоне у Яремчука 17 забитых голов в 30 поединках за клуб.

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"Я буквально только что подписал с "Гентом" новый контракт до 2023 года. Этот клуб вселил в меня большую уверенность, я должен отдать что-то взамен. Я буду биться за "Гент" в ближайшие месяцы. Руководители не должны говорить мне о том, что я не могу уйти. Я этого сам не хочу".