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Яремчук: Гент вселил в меня уверенность – я должен отдать что-то взамен

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Яремчук: Гент вселил в меня уверенность – я должен отдать что-то взамен
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Форвард национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о своем ближайшем будущем. Слова нападающего по поводу слухов приводит belgiumsoccer.be. В текущем сезоне у Яремчука 17 забитых голов в 30 поединках за клуб.

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"Я буквально только что подписал с "Гентом" новый контракт до 2023 года. Этот клуб вселил в меня большую уверенность, я должен отдать что-то взамен. Я буду биться за "Гент" в ближайшие месяцы. Руководители не должны говорить мне о том, что я не могу уйти. Я этого сам не хочу".

"Забивать голы – это моя работа. Честно говоря, я мог отличиться еще больше, нужно работать над реализацией. Это не очень больно – быть требовательным к себе".

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Гент
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Источник:
BS

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