Украинский вратарь сменил клуб в Болгарии

29-летний украинский вратарь Геннадий Ганев сменил клуб в Болгарии.

Страж ворот из клуба "Дунаве" на правах свободного агента перешел в клуб "Берое".

Отметим, что до января 2019 года Ганев выступал в "Ингульце", после чего перебрался в Болгарию. Там кипер полгода выступал за "Верею", после чего перешел в "Дунаве", где, однако, закрепиться в составе не смог.

Отметим, что на данный момент "Берое" занимает 9-е место в чемпионате Болгарии.