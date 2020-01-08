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Украинский вратарь сменил клуб в Болгарии

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Геннадий Ганев перешел в Берое

Украинский вратарь сменил клуб в Болгарии
Новина українською

29-летний украинский вратарь Геннадий Ганев сменил клуб в Болгарии.

Страж ворот из клуба "Дунаве" на правах свободного агента перешел в клуб "Берое".

Отметим, что до января 2019 года Ганев выступал в "Ингульце", после чего перебрался в Болгарию. Там кипер полгода выступал за "Верею", после чего перешел в "Дунаве", где, однако, закрепиться в составе не смог.

Отметим, что на данный момент "Берое" занимает 9-е место в чемпионате Болгарии.

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В статье: Геннадий Ганев Берое
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Источник:
ФК Берое

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