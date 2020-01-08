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Украинец Мышенко покинул Торпедо-БелАЗ

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Украинец Мышенко покинул Торпедо-БелАЗ
Новина українською

Украинский полузащитник "Торпедо"-БелАЗ Богдан Мышенко покинул белорусский клуб.

У игрока завершался срок действия контракта, и стороны решили прекратить сотрудничество, — сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что 25-летний Мышенко отыграл за автозаводцев два года, приняв участие в 54 матчах чемпионата, в которых забил 12 голов и сделал 8 голевых передач.

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В статье: Богдан Мышенко Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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