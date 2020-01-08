Украинец Мышенко покинул Торпедо-БелАЗ

Украинский полузащитник "Торпедо"-БелАЗ Богдан Мышенко покинул белорусский клуб.

У игрока завершался срок действия контракта, и стороны решили прекратить сотрудничество, — сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что 25-летний Мышенко отыграл за автозаводцев два года, приняв участие в 54 матчах чемпионата, в которых забил 12 голов и сделал 8 голевых передач.