Малиновский поучаствовал во встрече с болельщиками Аталанты и заговорил на итальянском языке
Руслан обживается в Италии
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поучаствовал во встрече с болельщиками команды.
При этом, по сообщениям СМИ, дал свой первый комментарий на итальянском языке.
"Мы показываем отличный футбол, я доволен прогрессмо команды и поддержкой со стороны болельщиков. Матчи против "Милана" и "Пармы" (оба 5:0) показали, что фаны помогают нам показывать наши лучшие качества", - сказал украинец.
???? “Cheeeese” ????????????#Malinovskyi @CastagneTim #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/F876B6wZxP— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 8, 2020
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Источник:calcioatalanta
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Siren05 (Мариуполь)
08.01.2020 в 23:45
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