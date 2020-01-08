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Малиновский поучаствовал во встрече с болельщиками Аталанты и заговорил на итальянском языке

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Малиновский поучаствовал во встрече с болельщиками Аталанты и заговорил на итальянском языке
Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поучаствовал во встрече с болельщиками команды.

При этом, по сообщениям СМИ, дал свой первый комментарий на итальянском языке.

"Мы показываем отличный футбол, я доволен прогрессмо команды и поддержкой со стороны болельщиков. Матчи против "Милана" и "Пармы" (оба 5:0) показали, что фаны помогают нам показывать наши лучшие качества", - сказал украинец.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
calcioatalanta

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
08.01.2020 в 23:45
Судя по этому видео Руслан довольно бегло говорит, точнее жестикулирует, по-итальянски :)
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