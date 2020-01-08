Малиновский поучаствовал во встрече с болельщиками Аталанты и заговорил на итальянском языке

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поучаствовал во встрече с болельщиками команды.

При этом, по сообщениям СМИ, дал свой первый комментарий на итальянском языке.

"Мы показываем отличный футбол, я доволен прогрессмо команды и поддержкой со стороны болельщиков. Матчи против "Милана" и "Пармы" (оба 5:0) показали, что фаны помогают нам показывать наши лучшие качества", - сказал украинец.