Григорчук: Готов к работе с топ-клубами уровня Динамо

Главный тренер "Астаны" Роман Григорчук высказался относительно нынешнего положения дел в киевском "Динамо".

"Не должен быть разговор через кого-то. Я не знаю, имею ли я право говорить о Суркисах. Это большие люди, но я не знаю об их планах, я с ними не разговаривал. "Динамо" — это огромный бренд, как мы можем просто так сидеть и о чем-то разговаривать. Если будет предложение, то от таких предложений не отказываются. Вряд ли найдется хотя бы один украинский тренер, который бы отказался от такого.

Я понимаю, как сейчас сложно "Динамо", какое давление переживают в киевском клубе. Это команда, которая должна всегда выигрывать и добиваться результата. Я им этого и желаю. Я понимаю работающих в "Динамо" людей, что они переживают. Эта команда обречена побеждать.

Я не тренировал топ-клубы, но, думаю, я готов к подобной работе, уверен в этом на 100%. Для подобной работы, а не конкретно в "Динамо". То, что я вижу в "Динамо" — потенциал есть большой. Вижу тот путь, которым идет "Динамо" — поднятие молодых украинских футболистов на более высокий уровень. Вижу этот путь перспективным, но не думаю, что можно добиваться высоких результатов только за счет молодых игроков.

Должно быть усиление квалифицированными футболистами. Любая топ-команда должна иметь двух качественных нападающих. Я бы не считал топ-клубом команду без двух высококлассных форвардов. В разговоре с президентом, который не готов купить таких игроков, я бы сказал, что мы не сможем добиваться результата", — сказал Григорчук.