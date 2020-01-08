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Григорчук: Готов к работе с топ-клубами уровня Динамо

Наши за границей
(1 голосов)

Тренер рассказал о потенциальном предложении от Динамо

Григорчук: Готов к работе с топ-клубами уровня Динамо
Новина українською

Главный тренер "Астаны" Роман Григорчук высказался относительно нынешнего положения дел в киевском "Динамо".

"Не должен быть разговор через кого-то. Я не знаю, имею ли я право говорить о Суркисах. Это большие люди, но я не знаю об их планах, я с ними не разговаривал. "Динамо" — это огромный бренд, как мы можем просто так сидеть и о чем-то разговаривать. Если будет предложение, то от таких предложений не отказываются. Вряд ли найдется хотя бы один украинский тренер, который бы отказался от такого.

Я понимаю, как сейчас сложно "Динамо", какое давление переживают в киевском клубе. Это команда, которая должна всегда выигрывать и добиваться результата. Я им этого и желаю. Я понимаю работающих в "Динамо" людей, что они переживают. Эта команда обречена побеждать.

Я не тренировал топ-клубы, но, думаю, я готов к подобной работе, уверен в этом на 100%. Для подобной работы, а не конкретно в "Динамо". То, что я вижу в "Динамо" — потенциал есть большой. Вижу тот путь, которым идет "Динамо" — поднятие молодых украинских футболистов на более высокий уровень. Вижу этот путь перспективным, но не думаю, что можно добиваться высоких результатов только за счет молодых игроков.

Должно быть усиление квалифицированными футболистами. Любая топ-команда должна иметь двух качественных нападающих. Я бы не считал топ-клубом команду без двух высококлассных форвардов. В разговоре с президентом, который не готов купить таких игроков, я бы сказал, что мы не сможем добиваться результата", — сказал Григорчук.

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В статье: Роман Григорчук Динамо (Киев) Астана
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (8)
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alex.belogubko (одесса)
08.01.2020 в 23:56
от ДК осталось только название --какой ДК топ клуб
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0
МиколаТерн (Тернопіль)
08.01.2020 в 23:53
І ще питання чому не можливо прокоментувати статтю Григорчука тотаке. Доречі супер ітервю просто в захваті. Дуже дякую!
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0
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МиколаТерн (Тернопіль)
08.01.2020 в 23:48
Надіємось літом так і буде. Бо перспектив на змін на краще не бачу. Тому що літом знову виліт з ЛЧ чекає нас.
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0
0
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Инспектор ( )
08.01.2020 в 23:29
Миф у многих мозги попутал. Динамо возвели в топ-клуб выше Реала и Барсы
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+1
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Футбольный спам (Киев)
08.01.2020 в 23:25
Роман Григорчук, вы имели в виду киевское Динамо топ клуб?? ДК топ клуб только на словах и в сердцах болельщиков, которые не могут смирится что это уже давно команда средней руки, хотя бы потому что игроки топ клубов пользуются спросом среди топиклубов, а здесь максимум в оренду в посредственные клубы и то если агент постарается, топ клуб не собирает по всему миру свободных агентов, а имеет вектор развития. Вы были бы хорошим тренером для ДК, но если вы тута прийдете с лозунгом что это топ клуб то и требовать с вас будут топ результатов, иначе через год в отставку... Так что я бы был поскромнее с оценкой этого клуба... А вам искренне желаю успехов на тренерском попроище
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+1
0
Litmanen (Черновцы)
08.01.2020 в 23:12
А где он топ-клуб тут увидел???
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+1
0
skopa (Харьков)
08.01.2020 в 23:03
Не прокатит..Не то сердце...
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+2
-1
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Siren05 (Мариуполь)
08.01.2020 в 23:47
Но вброс сделан...
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0
0

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