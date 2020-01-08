Соболь: Надеюсь, этот год станет последним в моих арендных похождениях

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь, контракт которого принадлежит "Шахтеру", рассказал о своих дальнейших перспективах в бельгийском клубе.

"Хуже всего понимание, что это аренда. Ты здесь всего лишь на год, только начинаешь привыкать к команде, осваиваться и тебе приходится уезжать. Нет стабильности и это очень давит и мешает развитию. Надеюсь, в этом году это прекратится.

Моя клаусула? 4 миллиона. С одной стороны, конечно, неплохая сумма. Но, учитывая, какие сейчас расценки в мире и тот факт, что "Брюгге" – богатый клуб, думаю, это по силам. Пока разговоров о выкупе моего контракта не было, но, слушая, как тренер отзывается обо мне, как мне доверяет, надеюсь, что это случится, и "Брюгге" выкупит мой трансфер.

Первый контракт с "Шахтером" подписал в 2012-м на пять лет. Потом переподписывал, и сейчас еще он действует три года. Да, он очень долгий, но были свои обстоятельства. Я не жалею, все что не делается, к лучшему. Надеюсь, этот год станет последним в моих арендных похождениях", - сказал Соболь.