Динамо прекратило сотрудничество с двумя украинцами

Тбилисское "Динамо" попрощался с 4 футболистами, у которых закончился срок контрактов. Среди них и двое украинцев - вратарь Сергей Литовченко и полузащитник Михаил Шишка.

"Спасибо нашим друзьям за преданную игру и желаем успехов в дальнейшей карьере", - обратился клуб к футболистам на своей Фейсбук-странице.

Оба перешли в "Динамо" летом 2019 года, по итогам сезона стали в составе команды чемпионами Грузии.

Шишка сыграл 9 матчей, забил 1 гол. Литовченко так и не дебютировал в составе тбилисского клуба.

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Сейчас в грузинском "Динамо" остается только один украинец - 23-летний защитник или опорный полузащитник Александр Каплиенко. Его контракт рассчитан до конца 2020 года.