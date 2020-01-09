  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Гармаш провел свою первую тренировку в Ризеспоре
В тренде

Гармаш провел свою первую тренировку в Ризеспоре

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец обживается в своем новом клубе

Гармаш провел свою первую тренировку в Ризеспоре
Новина українською

Украинский полузащитник Денис Гармаш провел свою первую тренировку в турецком "Ризеспоре".

Фото тренировки опубликовал официальный Твиттер клуба.

Напомним, что Денис будет выступать за турецкий клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Ризеспор (Ризе)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...