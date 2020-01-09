Гармаш провел свою первую тренировку в Ризеспоре
Украинец обживается в своем новом клубе
Украинский полузащитник Денис Гармаш провел свою первую тренировку в турецком "Ризеспоре".
Фото тренировки опубликовал официальный Твиттер клуба.
Напомним, что Денис будет выступать за турецкий клуб на правах аренды до конца текущего сезона.
Antalya Belek'te 5. Gün Sabah Antrenmanı pic.twitter.com/EolmgdVqNk— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 9, 2020
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