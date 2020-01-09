  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ференцварош хочет досрочно вернуть Игнатенко Шахтеру
В тренде

Ференцварош хочет досрочно вернуть Игнатенко Шахтеру

Наши за границей
(1 голосов)

В клубе недовольны игрой хавбека

Ференцварош хочет досрочно вернуть Игнатенко Шахтеру
Новина українською

Украинский полузащитник "Ференцвароша " Данил Игнатенко, права на которого принадлежат "Шахтеру", может покинуть венгерский клуб уже в январе.

Как сообщает Nemzeti Sport в "Ференцвароше " недовольны игрой Игнатенко, и именно поэтому футболист не поехал командой на зимние сборы в Испании.

Сейчас руководство Фради рассматривает вариант с досрочным разрывом арендного соглашения – венгры хотят вернуть Игнатенко "Шахтеру " уже сейчас. Естественно, речи о выкупе контракта футболиста также не идет.

Напомним, что "Ференцварош " арендовал Игнатенко летом 2019 года. За полгода хавбек провел за команду Сергея Реброва 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт) Данил Игнатенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Siren05 (Мариуполь)
09.01.2020 в 22:45
Да, Игнатенко пришёл к нам из ШД совсем сырой и только - только у нас заиграл, как его сразу взяли в Ференцварош. Но, похоже, там он не раскрылся... Что ж, бывает...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...