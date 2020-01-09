Ференцварош хочет досрочно вернуть Игнатенко Шахтеру

Украинский полузащитник "Ференцвароша " Данил Игнатенко, права на которого принадлежат "Шахтеру", может покинуть венгерский клуб уже в январе.

Как сообщает Nemzeti Sport в "Ференцвароше " недовольны игрой Игнатенко, и именно поэтому футболист не поехал командой на зимние сборы в Испании.

Сейчас руководство Фради рассматривает вариант с досрочным разрывом арендного соглашения – венгры хотят вернуть Игнатенко "Шахтеру " уже сейчас. Естественно, речи о выкупе контракта футболиста также не идет.

Напомним, что "Ференцварош " арендовал Игнатенко летом 2019 года. За полгода хавбек провел за команду Сергея Реброва 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.