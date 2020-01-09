Купи-продай: чтобы подписать Лунина, Овьедо должен разгрузить зарплатную ведомость
Не все так просто
Испанский "Овьедо", который интересовался украинским кипером Андреем Луниным, начал работать над своей зимней трансферной компанией.
Как сообщает AS, "Овьедо" в январе намерен подписать двух исполнителей - хавбека "Вальядолида" Луисми, а также вратаря "Реала" Андрея Лунина, который выступает за "Вальядолид" на правах аренды.
Впрочем, также источник сообщает, что с данными подписаниями не все так просто. "Овьедо", чтобы провернуть данные подписания, нужно разгрузить зарплатную ведомость. Поэтому, для проведения обеих сделок клуб планирует попрощаться с нападающим Жоселу и защитником Диего Йоханнессоном, которыми интересуются испанские "Тенерифе" и "Картахена".
И лишь если данные продажи пройдут успешно, клуб будет готов к покупкам.
Напомним, что в нынешнем сезоне Андрей сыграл лишь один матч в Кубке Испании против "Толосы" (3:0).