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Купи-продай: чтобы подписать Лунина, Овьедо должен разгрузить зарплатную ведомость

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Не все так просто

Купи-продай: чтобы подписать Лунина, Овьедо должен разгрузить зарплатную ведомость
Новина українською

Испанский "Овьедо", который интересовался украинским кипером Андреем Луниным, начал работать над своей зимней трансферной компанией.

Как сообщает AS, "Овьедо" в январе намерен подписать двух исполнителей - хавбека "Вальядолида" Луисми, а также вратаря "Реала" Андрея Лунина, который выступает за "Вальядолид" на правах аренды.

Впрочем, также источник сообщает, что с данными подписаниями не все так просто. "Овьедо", чтобы провернуть данные подписания, нужно разгрузить зарплатную ведомость. Поэтому, для проведения обеих сделок клуб планирует попрощаться с нападающим Жоселу и защитником Диего Йоханнессоном, которыми интересуются испанские "Тенерифе" и "Картахена".

И лишь если данные продажи пройдут успешно, клуб будет готов к покупкам.

Напомним, что в нынешнем сезоне Андрей сыграл лишь один матч в Кубке Испании против "Толосы" (3:0).

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В статье: Вальядолид Реал (Мадрид) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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