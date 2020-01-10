Почему украинские наставники не работают в топ-чемпионатах Европы. Версия Григорчука

Украинский тренер казахской "Астаны" Роман Григорчук попытался объяснить причины, по которым отечественные коучи не работают в топ-чемпионатах Европы.

Григорчук вспомнил, что имел предложение из Польши, но клуб в то время не имел еврокубковых амбиций.

"Поэтому я пошел другой дорогой, которая, как казалось, была ближе к Лиге чемпионов. Однако работа в Азербайджане или Казахстане не гарантирует попадания в какой-то из топ-чемпионатов, - признает наставник. - С чемпионата Польши, Венгрии, Чехии или Словакии дорога тренера в топ-чемпионат короче".

Прежде всего важно, чтобы кто-то из украинских тренеров стал первопроходцем в топ-чемпионате.

Пока нет человека, который уже там - того, кто уже дает результат. Надо кому-то прорубить окно в топ-чемпионаты. Я думаю, что в Реброва эта дорога сократилась.

Квалификацию украинских тренеров Григорчук не ставит под сомнение.

"Но если говорить, допустим, об английском чемпионате, возникает вопрос языка. Он очень важный. Искать еще какие-то причины нельзя. Но надо, чтобы был хотя бы один прецедент, когда человек прошел путь в клуб из топ-чемпионата", - добавил тренер.