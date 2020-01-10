Тренер Вальядолида заблокировал возвращение Лунина в Реал

Коуч "Реал Вальядолид" Серхио Гонсалес заблокировал преждевременное возвращение арендованного украинского голкипера Андрея Лунина в мадридский "Реал".

Как сообщает AS, он обратился к руководству клуба с просьбой о том, чтобы оставить вратаря до конца сезона.

"Вальядолид" уже сообщил мадридскому "Реалу", что не рассматривает предложение о заблаговременном возвращении Лунина из аренды.

В интервью El Transistor de Onda Cero уже в начале этого года Гонсалеса спросили о судьбе украинского голкипера, он ответил: "Мы в восторге от работы Лунина. Он готов на случай, если Масип снизит требования к себе".

Напомним, что Лунин арендованный у мадридского "Реала" до конца сезона. В то же время в услугах Андрея, как основного голкипера, заинтересован целый ряд клубов из Сегунды. Говорят, с "Овьедо" уже есть соответствующая договоренность.