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Тренер Вальядолида заблокировал возвращение Лунина в Реал

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(1 голосов)

Украинский конфликт "Реалов"

Тренер Вальядолида заблокировал возвращение Лунина в Реал
Новина українською

Коуч "Реал Вальядолид" Серхио Гонсалес заблокировал преждевременное возвращение арендованного украинского голкипера Андрея Лунина в мадридский "Реал".

Как сообщает AS, он обратился к руководству клуба с просьбой о том, чтобы оставить вратаря до конца сезона.

"Вальядолид" уже сообщил мадридскому "Реалу", что не рассматривает предложение о заблаговременном возвращении Лунина из аренды.

В интервью El Transistor de Onda Cero уже в начале этого года Гонсалеса спросили о судьбе украинского голкипера, он ответил: "Мы в восторге от работы Лунина. Он готов на случай, если Масип снизит требования к себе".

Напомним, что Лунин арендованный у мадридского "Реала" до конца сезона. В то же время в услугах Андрея, как основного голкипера, заинтересован целый ряд клубов из Сегунды. Говорят, с "Овьедо" уже есть соответствующая договоренность.

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В статье: Испания Вальядолид Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания) Серхио Гонсалес Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
10.01.2020 в 09:00
У Лунина сезон собаке под хвост, наглядный пример что клубам начхать на судьбу игрока. Привет сраным юристам Реала
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