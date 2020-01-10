Серебряный призер чемпионата Молдовы не хочет отпускать украинца
Истек срок аренды
Украинский 21-летний защитник Мирослав Мазур, который выступал на правах аренды в "Сфынтул Георге", может остаться в молдавской команде.
Как напоминает Moldfootball, права на игрока принадлежат полтавской "Ворскле", арендное соглашение с молдавским клубом было рассчитано до конца сезона 2019 (чемпионат проходит по системе весна-осень).
Теперь клубы ведут переговоры о продлении аренды. "Сфынтул Георге" заинтересован в Мазуре, который вместе с командой стал серебряным призером чемпионата. В прошлом сезоне он провел 15 матчей, забил 2 гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...