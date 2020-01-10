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Серебряный призер чемпионата Молдовы не хочет отпускать украинца

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Истек срок аренды

Серебряный призер чемпионата Молдовы не хочет отпускать украинца
Новина українською

Украинский 21-летний защитник Мирослав Мазур, который выступал на правах аренды в "Сфынтул Георге", может остаться в молдавской команде.

Как напоминает Moldfootball, права на игрока принадлежат полтавской "Ворскле", арендное соглашение с молдавским клубом было рассчитано до конца сезона 2019 (чемпионат проходит по системе весна-осень).

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Теперь клубы ведут переговоры о продлении аренды. "Сфынтул Георге" заинтересован в Мазуре, который вместе с командой стал серебряным призером чемпионата. В прошлом сезоне он провел 15 матчей, забил 2 гола.

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В статье: Ворскла (Полтава) Молдова Мирослав Мазур Сфынтул Георге
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