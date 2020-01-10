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Травля Романа Зозули повторяется: зафиксирована на двух матчах Ла Лиги

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Украинца используют на матчах с "Реал Сосьедад"

Травля Романа Зозули повторяется: зафиксирована на двух матчах Ла Лиги
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Профессиональная футбольная лига (LFP) Испании направила Королевской федерации футбола (RFEF) две жалобы по итогам отчетов фиксации оскорбительных выкриков в адрес украинского легионера "Альбасете" Романа Зозули в матчах Сегунды.

Оба случая зафиксированы не на матчах "Альбасете", а в играх с участием команды Ла Лига - "Реал Сосьедад".

Первый случай травли зафиксирован еще 22 декабря в игре "Осасуна" - "Реал Сосьедад".

Как сообщает Еl Digital de Albacete, "на 6-й минуте матча около 400 болельщиков, которые находились в южном ярусе стадиона, пели хором 10 секунд: "Вы - нацисты, Зозуля - ваш нацист".

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С такой кричалкой согласились далеко не все на стадионе. "Ее освистали другие местные болельщики из других секторов стадиона, она прекратилась и больше не повторялась до конца игры".

Второй случай, сообщает другое издание Сope.es, зафиксирован в матче 5 января "Реал Сосьедад" - "Вильярреал". Тогда Зозулю обзывали нацистом "около 800 болельщиков".

Еl Digital de Albacete подводит итог, что ни один из матчей, в отличие от игры "Райо Вальекано" - "Альбасете", прекращен не был. А также напоминает, что за травлю Романа Зозули клуб "Райо Вальекано" был временно прощен и до сих пор не понес достойного наказания.

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В статье: Роман Зозуля Испания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Альбасете (Испания) Сегунда Осасуна (Памплона) Вильярреал Реал Сосьедад Осасуна Ла Лига 2 Альбасете
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