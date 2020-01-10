Коуч Хавьер Агирре убеждает Василия Кравца остаться в Леганесе

Испанский журналист Хавьер Мартин утверждает, что новый главный тренер "Леганеса", его тезка Хавьер Агирре, убеждает украинского 22-летнего легионера Василия Кравца остаться в клубе.

Журналист в издании AS напоминает, что предыдущий наставник команды Маурисио Пеллегрино поставил крест на украинском левом латерале и летом "Леганес" срочно подыскивал новый клуб для Василия. Переход не состоялся и Кравец оказался в глубоком резерве.

Но после смены главного тренера Кравец оказался востребованным в своей команде.

Хавьер Мартин напоминает, что в матче первого круга Кубка Короля 17 декабря, в котором "Леганес" в серии пенальти обыграл "Андорру", больше всего опасности шло как раз с фланга Василия Кравца.

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А тренер Агирре на пресс-конференции вспомнил украинца, отметив, что "увидел его желание играть".

Однако после этих слов мексиканского наставника Василий Кравец не сыграл ни с "Эспаньолом", ни с "Вальядолидом".

Поэтому завтрашний матч второго круга Кубка Короля (Копа дель Рей) с "Мурсией", отмечает Мартин, будет хорошей возможностью продемонстрировать свои способности для появления конкуренции в команде. Этот турнир важен и для Агирре, который заметил, что "любит формат Кубка".

Сам факт участия в кубковом матче изменил настроение и желание Василия Кравца.

"Настолько, что, несмотря на предложения от других клубов, Кравец не исключает того, что останется в "Леганесе" через уверенность, которую ему внушил Агирре", - добавляет журналист AS.