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У Вальядолиде Лунина назвали "лучшим в мире вторым вратарем"

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У Вальядолиде Лунина назвали "лучшим в мире вторым вратарем"
Новина українською

В минувшую субботу, 4 января, "Реал Вальядолид" достиг договоренности со своим спортивным директором Мигелем Анхелем Гомесом о продлении его контракта до лета 2022 года. А уже через несколько дней спортдир выступил с пресс-конференцией, на которой вспомнил украинского легионера Андрея Лунина, арендованного в мадридского "Реала" до конца сезона.

По словам Гомеса, наставник "Реал Вальядолид" Серхио Гонсалес ценит 20-летнего Андрея Лунина "поскольку тот является лучшим вторым вратарем в мире и его присутствие создает здоровую конкуренцию на позиции".

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Как информирует официальный сайт клуба, отметил Мигель Анхель Гомес и замечательные вратарские навыки вратаря национальной сборной Украины, а также высказался в свете желания мадридского "Реала" немедленно вернуть Андрея из аренды в "Вальядолиде": "Мы очень довольны Луниным и хотели бы, чтобы он остался. Мы рассчитываем на него".

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В статье: Испания сборная Украины Национальная сборная Украины Вальядолид Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Королів Антон (Берген - Жидачів)
10.01.2020 в 17:36
От тепер побачимо, як Вальядолід "не буде заперечувати"
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