У Вальядолиде Лунина назвали "лучшим в мире вторым вратарем"

В минувшую субботу, 4 января, "Реал Вальядолид" достиг договоренности со своим спортивным директором Мигелем Анхелем Гомесом о продлении его контракта до лета 2022 года. А уже через несколько дней спортдир выступил с пресс-конференцией, на которой вспомнил украинского легионера Андрея Лунина, арендованного в мадридского "Реала" до конца сезона.

По словам Гомеса, наставник "Реал Вальядолид" Серхио Гонсалес ценит 20-летнего Андрея Лунина "поскольку тот является лучшим вторым вратарем в мире и его присутствие создает здоровую конкуренцию на позиции".

Как информирует официальный сайт клуба, отметил Мигель Анхель Гомес и замечательные вратарские навыки вратаря национальной сборной Украины, а также высказался в свете желания мадридского "Реала" немедленно вернуть Андрея из аренды в "Вальядолиде": "Мы очень довольны Луниным и хотели бы, чтобы он остался. Мы рассчитываем на него".