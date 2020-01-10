Вальядолид готов отпустить Лунина

Испанский "Вальядолид" готов досрочно расторгнуть аренду голкипера "Реала" Андрея Лунина и отпустить украинца, сообщает Marca.

Вместо украинца клуб намерен вернуть из аренды в "Понферрадине" своего голкипера Хосе Антонио Каро.

Ранее "Вальядолид" отказывался досрочно возвращать Лунина из аренды, поскольку не мог найти ему замену на роль резервного вратаря.

Также отмечается, что сам Лунин после ухода из "Вальядолида" может перейти в аренду в "Овьедо" или "Альмерию".