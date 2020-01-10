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Вальядолид готов отпустить Лунина

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(1 голосов)

Клуб намерен вернуть из аренды Хосе Антонио Каро

Вальядолид готов отпустить Лунина
Новина українською

Испанский "Вальядолид" готов досрочно расторгнуть аренду голкипера "Реала" Андрея Лунина и отпустить украинца, сообщает Marca.

Вместо украинца клуб намерен вернуть из аренды в "Понферрадине" своего голкипера Хосе Антонио Каро.

Ранее "Вальядолид" отказывался досрочно возвращать Лунина из аренды, поскольку не мог найти ему замену на роль резервного вратаря.

Также отмечается, что сам Лунин после ухода из "Вальядолида" может перейти в аренду в "Овьедо" или "Альмерию".

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В статье: Вальядолид Андрей Лунин
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Комментарии (2)
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Королів Антон (Берген - Жидачів)
10.01.2020 в 17:36
Не стільки Вальядолід. У мене найперше питання до Реала. Де вони були коли віддавали Луніна? Хто-хто а вони мали розуміти шо Масіп - постійний намбер ван у тій команді
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balamyt (Boston)
10.01.2020 в 17:22
Хочет быть Вечно 2-м или 3-м ..пусть сидит на лавке по арендам в Испаиии...или везвращается в аренду.. тот.же Днепр1...но 1-м
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0
-1

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