Заря подпишет племянника Игоря Цыганыка

Луганская "Заря" на сборе в Турции просмотрит нескольких потенциальных новичков, среди которых, как завил Сергей Рафаилов, будет и один латвиец.

При этом, как сообщает Football Hub, данный латвиец является близким родственником украинского телеведущего и комментатора Игоря Цыганыка - Андрей Цыганикс.

Также данную информацию подтверждает и сайт zarya.lg.ua, который сообщает, что футболист перейдет в луганский клуб на правах свободного агента.

Отметим, что основная позиция Андрея — левый вингер. Также футболист может сыграть правого вингера и центрального полузащитника.

Цыганикс играл за "Сконто", "Байер" U-19, "Викторию" из Кельна, дубль "Шальке" и "Камбюр". Последним клубом был РФШ, за который он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 20 матчах.

Также 22-летний футболист провел 8 матчей в составе сборной Латвии.