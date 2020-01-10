  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Заря подпишет племянника Игоря Цыганыка
В тренде

Заря подпишет племянника Игоря Цыганыка

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей Цыганикс в ближайшее время перейдет в украинский клуб

Заря подпишет племянника Игоря Цыганыка
Новина українською

Луганская "Заря" на сборе в Турции просмотрит нескольких потенциальных новичков, среди которых, как завил Сергей Рафаилов, будет и один латвиец.

При этом, как сообщает Football Hub, данный латвиец является близким родственником украинского телеведущего и комментатора Игоря Цыганыка - Андрей Цыганикс.

Также данную информацию подтверждает и сайт zarya.lg.ua, который сообщает, что футболист перейдет в луганский клуб на правах свободного агента.

Отметим, что основная позиция Андрея — левый вингер. Также футболист может сыграть правого вингера и центрального полузащитника.

Цыганикс играл за "Сконто", "Байер" U-19, "Викторию" из Кельна, дубль "Шальке" и "Камбюр". Последним клубом был РФШ, за который он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 20 матчах.

Также 22-летний футболист провел 8 матчей в составе сборной Латвии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Игорь Цыганык Андрей Цыганикс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...