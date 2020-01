Ярмоленко вне заявки на матч с Шеффилдом. Украинец продолжает залечивать травму

Сегодня в 22:00 "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко сыграет выездной матч 22-го тура АПЛ с "Шеффилд Юнайтед".

Ожидаемо вне заявки на матч оказался украинец Андрей Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

Отметим, что недавно главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес рассказал о том, что Андрею сделали очередную инъекцию и выразил надежду, что процесс восстановления игрока не будет слишком долгим. Впрочем, более точных временных рамок тренер не называл.

Напомним, что Ярмоленко получил травму бедра в конце декабря. Ожидалось, что для восстановления украинцу потребуется 3-4 недели. Последний раз хавбек выходил на поле 14 декабря.

Our team to take on Sheffield United tonight ⚒ pic.twitter.com/nc7VmwtWHK