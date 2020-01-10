Лунин попал в заявку Вальядолида на кубковый матч против Марбельи

Украинский голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин попал в предварительную заявку свой команды на матч 1/32 финала Кубка Испании против "Марбельи".

Украинец вошел в список игроков, которые отправятся на матч.

Отметим, что поединок состоится в субботу 11 января.

Также напомним, что в своем клубе Лунин в нынешнем сезоне выходил на поле лишь раз – Андрей отстоял матч 1/16 финала Кубка Испании против "Толосы" (3:0).