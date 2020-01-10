Лунин попал в заявку Вальядолида на кубковый матч против Марбельи
Есть вероятность, что в субботу Андрей сыграет свой второй матч в сезоне
Украинский голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин попал в предварительную заявку свой команды на матч 1/32 финала Кубка Испании против "Марбельи".
Украинец вошел в список игроков, которые отправятся на матч.
Отметим, что поединок состоится в субботу 11 января.
Также напомним, что в своем клубе Лунин в нынешнем сезоне выходил на поле лишь раз – Андрей отстоял матч 1/16 финала Кубка Испании против "Толосы" (3:0).
SQUAD LIST | ???? #pucela #MarbellaRealValladolid pic.twitter.com/O6Kp0zBvPQ— Real Valladolid CF EN (@realvalladolidE) January 10, 2020
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