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Лунин попал в заявку Вальядолида на кубковый матч против Марбельи

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Есть вероятность, что в субботу Андрей сыграет свой второй матч в сезоне

Лунин попал в заявку Вальядолида на кубковый матч против Марбельи
Новина українською

Украинский голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин попал в предварительную заявку свой команды на матч 1/32 финала Кубка Испании против "Марбельи".

Украинец вошел в список игроков, которые отправятся на матч.

Отметим, что поединок состоится в субботу 11 января.

Также напомним, что в своем клубе Лунин в нынешнем сезоне выходил на поле лишь раз – Андрей отстоял матч 1/16 финала Кубка Испании против "Толосы" (3:0).

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В статье: Вальядолид Андрей Лунин Марбелья
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