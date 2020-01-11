Герой футбольного дня. Даниил Игнатенко

Сергей Ребров не враг себе и держать в обойме игрока, который не приносит пользы команде, не будет. Даже если он – земляк. Даниил Игнатенко изначально выглядел слабейшим звеном среди трио украинцев в "Ференцвароше". Но продержался полный календарный год и даже отметился прогрессом.

Прогрессом в плоскости роста трансферной цены. Когда Даниил переезжал в Венгрию, то стоил, по оценкам экспертов, 1,2 млн. евро. Сейчас же, когда он покидает венгерскую команду, - стоит полтора миллиона евро. Отражение оставила, прежде всего, игра украинца в еврокубках.

Ведь в течение венгерской каденции Игнатенко наблюдалась довольно интересная и, будем откровенны, редкая картина – новичок "Ференцвароша" на протяжении полгода на международной арене сыграл почти столько же матчей, сколько и в течение года – на арене внутренней. В Лиге чемпионов (квалификации) и Лиге Европы Даниил в целом провел десять матчей. В Кубке Венгрии и чемпионате страны – 16. Забил лишь один гол и отдал одну результативную передачу, но забивать голы и делать игру в атаке – это не его прямые обязанности.

Но и сухое разрушение – тоже не стихия Даниила Игнатенко. По своей футбольной природе в теории он должен был выполнять несколько более широкие функции, чем Игорь Харатин, который в "Ференцвароше" прижился отлично. Даниил – игрок, который выдвигается немного ближе к центральному кругу, Харатин сконцентрирован на работе в зоне между радиусом штрафной и центральным кругом. Хотя все это – лишь условности.

Похоже, с судьбой Даниила Игнатенко в "Ференцвароше" Сергей Ребров определился еще летом, когда к команде присоединился центральный полузащитник из "Жилины" Михал Шкварка. Футболист сборной Словакии подписал с Фради контракт летом 2019-го на три года и почти сразу стал основным. Причем, действуя на той же позиции, что и Игнатенко, Шкварка был значительно полезнее для команды в плане креатива – семь результативных действий в 18-и матчах. Неудивительно, ведь в "Жилине" голом или голевой передачей Михал отмечался едва ли не в каждом втором поединке. У него эти функции уже доведены до автоматизма.

Следует понимать, что, несмотря на привязанность Сергея Реброва к модели игры с двумя центральными полузащитниками (лишь изредка "Ференцварош" перестраивался с 4-2-3-1 на 4-4-2, или 4-3-3), вакантных мест в удобно для Игнатенко зоне было не так уж и много. Даже несмотря на участие "Фради" сразу в нескольких турнирах. О хорошо прижившемся Харатине мы уже упоминали, а еще в центре поля играет один из самых авторитетных игроков "Ференцвароша" Давид Сигер. Добавляем сюда молодого Андраша Чонка, подтянутого из молодежной команды, и двух зимних новичков бразильца Сомалия (может сыграть и на правом фланге) и аргентинца Гастона Лодико. Сомалия, кстати, вернулся в Фради после продажи в "Тулузу" и каденции в Саудовской Аравии. Заключил с клубом повторное соглашение на полтора года. Молодой Лодико взят в аренду на такой же промежуток времени.

Это действительно перебор и больше Игнатенко нечего искать в "Ференцвароше". Футболист принадлежит "Шахтеру", а последним клубом в Украине был "Мариуполь". Интересно, что с Фради арендное соглашение рассчитано еще на полгода, поэтому венграм нужно договариваться с "Шахтером" об изменениях в заранее установленных условиях сотрудничества.