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Аблитаров находится на просмотре в Кайсаре

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30-летний защитник может вернуться в Казахстан

Аблитаров находится на просмотре в Кайсаре
Новина українською

"Кайсар" просматривает украинского защитника Ризвана Аблитарова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее 30-летний оборонец выступал в Казахстане за "Атырау" (2017-19). В Украине он играл за "Севастополь", "Буковину", "Титан", "Оболонь-Бровар" и "Черноморец".

В прошлом сезоне Аблитаров забил 2 гола в 30 матчах чемпионата.

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В статье: Ризван Аблитаров Кайсар (Казахстан)
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