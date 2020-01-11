Аблитаров находится на просмотре в Кайсаре
30-летний защитник может вернуться в Казахстан
"Кайсар" просматривает украинского защитника Ризвана Аблитарова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Ранее 30-летний оборонец выступал в Казахстане за "Атырау" (2017-19). В Украине он играл за "Севастополь", "Буковину", "Титан", "Оболонь-Бровар" и "Черноморец".
В прошлом сезоне Аблитаров забил 2 гола в 30 матчах чемпионата.
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