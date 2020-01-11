Это ляп? Как Лунин дальним ударом от команды из Сегунды В пропустил. ВИДЕО

Андрей Лунин, как и ожидалось, вышел в стартовом составе "Вальядолида" на матч второго раунда Кубка Испании против "Марбельи". В течение первого тайма наблюдался равный футбол, и украинский голкипер даже несколько раз спасал свою команду. Но в конце 45-минутки не спас.

Пропустил метров с тридцати ударом под перекладину. Андрей Лунин не отреагировал и даже не попытался отбить мяч. Обидно.