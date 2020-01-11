Это ляп? Как Лунин дальним ударом от команды из Сегунды В пропустил. ВИДЕО
Не совсем удачный матч
Андрей Лунин, как и ожидалось, вышел в стартовом составе "Вальядолида" на матч второго раунда Кубка Испании против "Марбельи". В течение первого тайма наблюдался равный футбол, и украинский голкипер даже несколько раз спасал свою команду. Но в конце 45-минутки не спас.
Пропустил метров с тридцати ударом под перекладину. Андрей Лунин не отреагировал и даже не попытался отбить мяч. Обидно.
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Комментарии (8)
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Aleks2015 (Kiev)
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Лекарь (село Дарница)
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Stops2012 (ua)
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knmua(Киев) (Киев)
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alex.belogubko (одесса)
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Лекарь (село Дарница)
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Aleks2015 (Kiev)
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lir1205 (Запорожье)
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