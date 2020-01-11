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  4. Это ляп? Как Лунин дальним ударом от команды из Сегунды В пропустил. ВИДЕО
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Это ляп? Как Лунин дальним ударом от команды из Сегунды В пропустил. ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Не совсем удачный матч

Это ляп? Как Лунин дальним ударом от команды из Сегунды В пропустил. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин, как и ожидалось, вышел в стартовом составе "Вальядолида" на матч второго раунда Кубка Испании против "Марбельи". В течение первого тайма наблюдался равный футбол, и украинский голкипер даже несколько раз спасал свою команду. Но в конце 45-минутки не спас.

Пропустил метров с тридцати ударом под перекладину. Андрей Лунин не отреагировал и даже не попытался отбить мяч. Обидно.

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В статье: Кубок Испании Вальядолид (Испания) Андрей Лунин
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Комментарии (8)
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Aleks2015 (Kiev)
11.01.2020 в 23:52
Это не ляп, а просто вратарский гол.Понятно почему он везде проигрывает конкуренцию.
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
11.01.2020 в 23:46
Удар наподобие того, что пропустил Пятов от Сидорчука. Неожиданность + уходящая траектория. В ляпы записать можно, при особом желании.
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0
0
Stops2012 (ua)
11.01.2020 в 23:35
для вратаря главное - практика! чего вы хотите от игрока, который вышел 2й раз в сезон?
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+2
0
avatar
knmua(Киев) (Киев)
11.01.2020 в 23:29
Примерно такой же удар как получился у Сидорчука, Пятов не рыпнулся. Тут до ворот метров 22-23!!! Бить никто не мешает, защитник почему то оббегает нападающего со стороны чужих ворот. Ну и удар... поставь его туда на тренировке, он 9 из 10 в створ не попадет.
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
11.01.2020 в 23:20
перехвалили поэтому он ни где
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+1
-4
Лекарь (село Дарница)
11.01.2020 в 23:47
Это ты, клоун, нигде. И звать тебя никто.
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0
-1
Aleks2015 (Kiev)
11.01.2020 в 23:54
А где он клоун? Запасной вратарь Леганеса и Вальидолида???
0
-1
lir1205 (Запорожье)
11.01.2020 в 23:14
ну вот где там метров 40? и мяч полетел непредсказуемо!
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+1
0

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