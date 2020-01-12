Герой футбольного дня. Андрей Лунин

Бывают такие уникальные случаи, когда о футболисте больше говорят и пишут, чем он играет. Яркий пример в Украине – Карлос Самбрано, публикации о котором едва ли не ежедневно появляются на страницах СМИ, но который не играл, и не будет играть за "Динамо". Только числится в клубе. В Испании таким героем "эпистолярного жанра" является Андрей Лунин.

Хотя объяснить чрезмерное внимание к нему со стороны журналистов можно. Он – молодой и очень перспективный вратарь, на контракте с мадридским "Реалом", новоиспеченный чемпион мира. И неважно, что последние полтора года, после переезда в Испанию, почти не играл.

Играть-то Лунин умеет. В тех редких случаях, когда он появлялся на поле в футболке "Леганеса" в прошлом сезоне, действовал с претензиями на то, чтобы запомниться. Например, его сейв в матче с "Атлетико" после удара со штрафного вошел в подборки лучших моментов с участием вратарей прошлого чемпионата. А в футболке "Вальядолида" сыграл только два матча за полгода, но и этого достаточно для пребывания в центре внимания.

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В первом раунде Кубка Короля Андрею Лунину не пришлось много работать – по его воротам не было нанесено ни одного точного удара. А вот с "Марбельей" в 1/32-й украинец поработал на славу. Не только во время серии пенальти, но и в игровое время. На его счету пять или шесть сейвов, среди которых – взятый штрафной и выигранная непростая дуэль у Хуана Кальехона – брата-близнеца Хосе Кальехона из "Наполи".

Но и пропущенный гол – неоднозначный. Футболисту "Мальорки" удался классный удар, но испанские журналисты пишут, что украинец мог хотя бы попытаться сделать сейв – ведь он даже не выбросил руки. Справедливо. Ляп или не ляп - вопрос дискуссионный, но гол вратарский.

Зато в серии пенальти Андрей отыгрался сполна – хладнокровно взял два из трех ударов и обеспечил своей команде победу. Некоторые источники, особенно внимательно следящие за молодыми талантами, назвали именно его героем матча.

Статистика Лунина в матче с "Марбельей":

два отраженные удары во время серии пенальти;

пять сейвов из игры;

26 точных передач (66,7%);

26 лонгболив;

одно выигранное верховое единоборство;

один фол против него.

Пикантности ситуации добавляет то обстоятельство, что это может быть последний матч Андрея Лунина за "Вальядолид". Если уйдет – то громко хлопнет дверью после себя.