Путь для Лунина открыт? Вальядолид досрочно вернул резервного вратаря из аренды

"Вальядолид" досрочно вернул голкипера Хосе Антонио Каро из аренды в "Понферрадине", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение между клубами было рассчитано до конца сезона, но руководство "фиолетово-белых" приняло решение досрочно расторгнуть его. Судя по всему, это решение связано с решением "Реала" вернуть Андрей Лунина из-за того, что украинец не получает достаточного количества игрового времени в клубе.

Во вчерашнем матче Кубка Испании против "Марбелье" Лунин отразил два пенальти и вывел "Вальядолид" в 1/16 финала Кубка Испании. Для украинца это была всего вторая игра в сезоне.

Ранее сообщалось, что в услугах Лунина заинтересован "Овьедо".