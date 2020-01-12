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Путь для Лунина открыт? Вальядолид досрочно вернул резервного вратаря из аренды

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Андрей может покинуть клуб в ближайшее время

Путь для Лунина открыт? Вальядолид досрочно вернул резервного вратаря из аренды
Новина українською

"Вальядолид" досрочно вернул голкипера Хосе Антонио Каро из аренды в "Понферрадине", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение между клубами было рассчитано до конца сезона, но руководство "фиолетово-белых" приняло решение досрочно расторгнуть его. Судя по всему, это решение связано с решением "Реала" вернуть Андрей Лунина из-за того, что украинец не получает достаточного количества игрового времени в клубе.

Во вчерашнем матче Кубка Испании против "Марбелье" Лунин отразил два пенальти и вывел "Вальядолид" в 1/16 финала Кубка Испании. Для украинца это была всего вторая игра в сезоне.

Ранее сообщалось, что в услугах Лунина заинтересован "Овьедо".

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В статье: Реал (Мадрид) Овьедо (Испания) Вальядолид (Испания) Андрей Лунин Хосе Антонио Каро
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