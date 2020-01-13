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Было 5 предложений. Григорчук заявил о принципиальной позиции по поводу работы в России

Наши за границей
(1 голосов)

Когда хотел – не звали, а после 2014 года – полдесятка клубов

Было 5 предложений. Григорчук заявил о принципиальной позиции по поводу работы в России
Новина українською

Украинский тренер, который работает в Казахстане, Роман Григорчук, ответил на вопрос о приглашении на работу в России.

Тренер признался, что когда работал в 2000-х годах в Латвии с "Динабургом" и "Вентспилсом", очень хотел в чемпионат России.

"Затем прошло некоторое время, произошли определенные события. И у меня появилось немало вариантов из России. Но это было время, когда работа там стала невозможной, - отметил Роман. - Это принципиальная позиция. Я удивлялся, почему, когда я хотел и когда это было возможно – предложений не было, а когда стало невозможно, они сразу посыпались".

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Григорчук сообщил, что были предложения как минимум от 5 клубов, в частности "Амкара".

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В статье: Роман Григорчук Латвия Амкар (Пермь) тренер война с Россией
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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ffggpl (Харьков)
13.01.2020 в 08:54
Твердая гражданская позиция!!!
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1966macdowell (Київ)
13.01.2020 в 08:49
Уважуха, за довгим кацупським рублем не погнався)
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