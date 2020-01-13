Было 5 предложений. Григорчук заявил о принципиальной позиции по поводу работы в России
Когда хотел – не звали, а после 2014 года – полдесятка клубов
Украинский тренер, который работает в Казахстане, Роман Григорчук, ответил на вопрос о приглашении на работу в России.
Тренер признался, что когда работал в 2000-х годах в Латвии с "Динабургом" и "Вентспилсом", очень хотел в чемпионат России.
"Затем прошло некоторое время, произошли определенные события. И у меня появилось немало вариантов из России. Но это было время, когда работа там стала невозможной, - отметил Роман. - Это принципиальная позиция. Я удивлялся, почему, когда я хотел и когда это было возможно – предложений не было, а когда стало невозможно, они сразу посыпались".
Григорчук сообщил, что были предложения как минимум от 5 клубов, в частности "Амкара".