Было 5 предложений. Григорчук заявил о принципиальной позиции по поводу работы в России

Украинский тренер, который работает в Казахстане, Роман Григорчук, ответил на вопрос о приглашении на работу в России.

Тренер признался, что когда работал в 2000-х годах в Латвии с "Динабургом" и "Вентспилсом", очень хотел в чемпионат России.

"Затем прошло некоторое время, произошли определенные события. И у меня появилось немало вариантов из России. Но это было время, когда работа там стала невозможной, - отметил Роман. - Это принципиальная позиция. Я удивлялся, почему, когда я хотел и когда это было возможно – предложений не было, а когда стало невозможно, они сразу посыпались".

Григорчук сообщил, что были предложения как минимум от 5 клубов, в частности "Амкара".