Василий Кравец таки уйдет из Леганеса. Есть два варианта

Украинский легионер "Леганеса" с испанской Ла Лиги Василий Кравец стал одним из двух игроков, которые заявили главному тренеру Хавьеру Агирре своем желании уйти из команды.

Об этом сообщил сам коуч "Бутарке" (прозвище "Легнеса" по названию микрорайона Мадрида и домашнего стадиона клуба).

Очевидно, что мексиканскому наставнику таки не удалось убедить украинца. Ведь и в победном для команды матче Копа дель Рей Василий не участвовал.

AS сообщает, что в целом есть полдесятка клубов, которые хотят видеть в своем составе Кравца. Главными претендентами считаются клубы из Сегунды "Луго" и "Тенерифе".

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Клуб из островов больше всего хочет видеть украинца в составе, однако сам Василий не уверен, хочет ли он отправиться на Канары.

Поэтому наиболее вероятным вариантом, как заключает испанский журналист Хавьер Мартин, является возвращение Кравца в "Луго", где "он демонстрировал отличные показатели и где комфортно себя чувствует его беременная девушка".