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Швед сумел поразить тренера Селтика в Дубае

Наши за границей
(1 голосов)

Заговорил об украинце впервые за долгое время

Швед сумел поразить тренера Селтика в Дубае
Новина українською

Главный тренер шотландского "Селтика" Нил Леннон после возвращения его команды с тренировочного сбора в ОАЭ высказался о работе украинского вингера Марьяна Шведа.

Коуч признался, что был поражен игрой легионера.

"Он классный: хорошо тренируется, крепкий, выглядит живо и на этой неделе стал нашим открытием, - говорит Леннон. - Он будет иметь возможность вспыхнуть во второй части сезона. Я им доволен".

Высказался наставник "Селтика" и о том, почему Марьян Швед почти не играл в первой части сезона.

"Ребятам нелегко адаптироваться, особенно если они далеко от родного дома. Он несколько медленно разгорается, но это молодой игрок, - дает фору тренер. - Мне очень понравилось то, что я увидел в нем".

Издание The Scotsman отмечает, что появление Шведа на первом плане в "Селтике" была бы очень своевременным, ведь его конкуренты по позиции Райан Кристи и Майки Джонстон травмированы, а Скотт Синклер отправился в "Престон Норт Энд".

Следующий матч "Селтик" проведет 18 января в Кубке Шотландии против "Патрика".

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В статье: Шотландия сборная Украины Национальная сборная Украины Нил Леннон Селтик (Глазго) Марьян Швед
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Комментарии (5)
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PiterCantrope (Франківськ)
13.01.2020 в 14:06
Є підозри, що з ним відбувається те ж саме, що і було в "Севільї". Не знає мови і не хоче (не може) вивчити, не може стати частиною колективу. М'яч він вміє копати, але більше нічого з нього не візьмеш.
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M&M (Lviv)
13.01.2020 в 13:34
Квасять вони його довго, але є підозра, що роблять це вони свідомо потихенько підпускаючи ... значить не все так погано в нього.
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Харьковчанин (Харків)
13.01.2020 в 13:25
Півроку вже в команді, а тренер дізнався, що він класний гравець тільки в міжсезонці. Дивно.
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+2
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artas@ (Львів)
13.01.2020 в 13:50
Змушений дізнаватися, бо нема кому на цій позиції грати. ПОКИ
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lucky_guy
13.01.2020 в 12:51
Дай Бог что бы заиграл, талант у него определенно имеется. Чемпионат Шотландии специфический конечно, но уровень клубов в нем заметно вырос за последние пару лет. Удачи Марьяну и здоровья, будем следить!)
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