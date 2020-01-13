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Роман Григорчук - больше не тренер Астаны

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Роман Григорчук - больше не тренер Астаны
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Руководство казахской "Астаны" и главный тренер Роман Григорчук сегодня расторгли контракт по взаимному согласию.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Украинский тренер возглавлял "Астану" с 1 июня 2018 года. Под руководством Григорчука команда стала чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка, а в групповом этапе Лиги Европы сумела обыграть "Манчестер Юнайтед".

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Слухи об отставке Григорчука распространялись с конца осени. Однако даже после завершения сезона никто из руководства клуба лично с тренером об этом не говорил.

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В статье: Роман Григорчук Казахстан Астана тренер
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Источник:
ФК Астана

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