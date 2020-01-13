Григорчук попрощался с Астаной и вспомнил самый лучший матч команды

Украинский специалист Роман Григорчук прокомментировал расторжение контракта с казахской "Астаной".

- Это футбольная жизнь, и мы должны смотреть только вперед. Я хотел бы поблагодарить весь клуба, тренерскому штабу, футболистам, всех, с кем мы прошли хороший совместный отрезок пути вместе с "Астаной".

Прежде всего я хотел бы всем пожелать здоровья, и, конечно, больших достижений в футболе. Также хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые создавали эту прекрасную атмосферу на наших домашних матчах. Конечно, я буду следить дальше за "Астаной", желать побед, и уверен, что клуб продолжит ставить только самые высокие цели.

- Какой яркое воспоминание у вас остались за полтора года в клубе?

- Если выделить одну игру, то я бы поставил на особое место матч против БАТЭ. Это был очень важный для нас матч за попадание в группу Лиги Европы, и эта игра нам действительно удалась, если говорить о качестве футбола.