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Григорчук попрощался с Астаной и вспомнил самый лучший матч команды

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(2 голосов)

Это был плей-офф Лиги Европы

Григорчук попрощался с Астаной и вспомнил самый лучший матч команды
Новина українською

Украинский специалист Роман Григорчук прокомментировал расторжение контракта с казахской "Астаной".

- Это футбольная жизнь, и мы должны смотреть только вперед. Я хотел бы поблагодарить весь клуба, тренерскому штабу, футболистам, всех, с кем мы прошли хороший совместный отрезок пути вместе с "Астаной".

Прежде всего я хотел бы всем пожелать здоровья, и, конечно, больших достижений в футболе. Также хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые создавали эту прекрасную атмосферу на наших домашних матчах. Конечно, я буду следить дальше за "Астаной", желать побед, и уверен, что клуб продолжит ставить только самые высокие цели.

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- Какой яркое воспоминание у вас остались за полтора года в клубе?

- Если выделить одну игру, то я бы поставил на особое место матч против БАТЭ. Это был очень важный для нас матч за попадание в группу Лиги Европы, и эта игра нам действительно удалась, если говорить о качестве футбола.

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В статье: Роман Григорчук Казахстан БАТЭ (Борисов) Астана
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Комментарии (1)
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госпітальєр (львів)
13.01.2020 в 17:13
жаль,не побачимо його в динамо,цікавий тренер без реалізації ,а динамо по вуха в лайні
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