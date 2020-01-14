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Стало известно, когда Ярмоленко вернется к тренировкам в общей группе Вест Хэма

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(1 голосов)

В январе он уже не сыграет

Стало известно, когда Ярмоленко вернется к тренировкам в общей группе Вест Хэма
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Полузащитник английского "Вест Хэма" и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы мышцы бедра.

К тренировкам в общей группе хавбек, как сообщает Команда 1, он планирует приступить с 1 февраля.

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Поэтому ближайшие 4 матча АПЛ он точно пропустит и, возможно, вернется на поле уже 8 февраля, когда "Вест Хэм" сыграет в гостях с "Манчестер Сити".

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В статье: Андрей Ярмоленко Национальная сборная Украины травма Вест Хэм (Лондон) Вест Хэм
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Источник:
Команда 1

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