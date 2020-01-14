Стало известно, когда Ярмоленко вернется к тренировкам в общей группе Вест Хэма
В январе он уже не сыграет
Полузащитник английского "Вест Хэма" и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы мышцы бедра.
К тренировкам в общей группе хавбек, как сообщает Команда 1, он планирует приступить с 1 февраля.
Поэтому ближайшие 4 матча АПЛ он точно пропустит и, возможно, вернется на поле уже 8 февраля, когда "Вест Хэм" сыграет в гостях с "Манчестер Сити".
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Источник:Команда 1
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