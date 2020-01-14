Ордец: Сборная Украины сильнее России

Экс-игрок донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины 27-летний Иван Ордец, который с начала 2019 выступает в российском "Динамо" (Москва), в интервью росЗМИ дал оценку игре команды Шевченко.

Выход "сине-желтых" на Евро-2020 Ордец считает прежде всего заслугой главного тренера Андрея Шевченко и его итальянских помощников.

"Плюс футболистов, конечно, с большим опытом выступлений в еврокубках, - говорит Иван. - Из "Шахтера" много ребят, с киевского "Динамо", "Зари". Они не боятся, не бьют мяч куда попало, а спокойно выходят из-под прессинга через пас, контролируют мяч. Этот отборочный турнир прошли идеально. К такой игре шли 2 года. Сначала было непросто: идея была, но не хватало завершения. Теперь есть и оно".

На уточняющий вопрос, чья сборная сильнее, Украины или России, Ордец уверенно ответил: "Украинская".

Сравнил игрок московского "Динамо" и команду Шевченко со сборными предыдущих тренеров Украины.

Это тренер поставил игру. Ранее основной расчет был на самоотдачу, индивидуальные действия, теперь главным является мышление. Главное - думать на поле, держать нити игры в своих руках. Соперник устает бегать без мяча, в обороне появляются пробелы, их можно использовать.

Иван также рассказал, что поздравил с выходом в финальный этап Евро-2020 Андрея Пятова, Тараса Степаненко, Сергея Кривцова, Николая Матвиенко и Виктора Коваленко.

"Всех, с кем играл в одной команде, - объясняет Ордец. - И надеюсь, еще сыграю. Все в наших руках. Очень рад за ребят, за главного тренера".