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Ордец: Сборная Украины сильнее России

Наши за границей
(2 голосов)

"Раньше расчет был на самоотдачу, теперь игру поставил тренер"

Ордец: Сборная Украины сильнее России
Новина українською

Экс-игрок донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины 27-летний Иван Ордец, который с начала 2019 выступает в российском "Динамо" (Москва), в интервью росЗМИ дал оценку игре команды Шевченко.

Выход "сине-желтых" на Евро-2020 Ордец считает прежде всего заслугой главного тренера Андрея Шевченко и его итальянских помощников.

"Плюс футболистов, конечно, с большим опытом выступлений в еврокубках, - говорит Иван. - Из "Шахтера" много ребят, с киевского "Динамо", "Зари". Они не боятся, не бьют мяч куда попало, а спокойно выходят из-под прессинга через пас, контролируют мяч. Этот отборочный турнир прошли идеально. К такой игре шли 2 года. Сначала было непросто: идея была, но не хватало завершения. Теперь есть и оно".

На уточняющий вопрос, чья сборная сильнее, Украины или России, Ордец уверенно ответил: "Украинская".

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Сравнил игрок московского "Динамо" и команду Шевченко со сборными предыдущих тренеров Украины.

Это тренер поставил игру. Ранее основной расчет был на самоотдачу, индивидуальные действия, теперь главным является мышление. Главное - думать на поле, держать нити игры в своих руках. Соперник устает бегать без мяча, в обороне появляются пробелы, их можно использовать.

Иван также рассказал, что поздравил с выходом в финальный этап Евро-2020 Андрея Пятова, Тараса Степаненко, Сергея Кривцова, Николая Матвиенко и Виктора Коваленко.

"Всех, с кем играл в одной команде, - объясняет Ордец. - И надеюсь, еще сыграю. Все в наших руках. Очень рад за ребят, за главного тренера".

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В статье: Андрей Шевченко сборная Украины Национальная сборная Украины Иван Ордец сборная России Национальная сборная России
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Источник:
Спорт-Експрес

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Комментарии (3)
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Djon (Киев)
14.01.2020 в 10:24
зачем вы всякую ерунду печатаете? зачем эти непонятные интервью? что за дурные вопросы, чья сборная сильнее? кому вообще интересно мнение сепара? подобные клоуны сборной не нужны, это однозначно. если он взял путь на рашку, то ему в Украине не рады, пусть там и сидит
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0
-2
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Сумчанин (Сумы)
14.01.2020 в 11:00
Здеся на сайте очень много упоротых, которым эта статья будет как боярышник на душу. Так что не расстраивайся и пускай хоть чему-то коллаборационисты в этой жизни порадуются. Ведь они же тоже украинцы.
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0
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Dozenko (NewYork)
14.01.2020 в 10:16
хорошая попытка Ваня )))
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