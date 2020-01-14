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Украинский полузащитник ушел из азербайджанского клуба

Наши за границей
(1 голосов)

И попрощался

Украинский полузащитник ушел из азербайджанского клуба
Новина українською

29-летний украинский футболист Кирилл Петров по соглашению сторон расторг соглашение с азербайджанским "Нефтчи", за который выступал с 2017 года.

В этом сезоне Кирилл, как сообщает Трибуна, сыграл за азербайджанскую команду 17 матчей.

Петров играет на позиции центрального защитника и полузащитника-опорника.

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"Ребята, спасибо за эти 3 года. Хочу сказать большое спасибо всем, кто помогал и поддерживал меня на протяжении этих лет...

Не могу не сказать о болельщиках. Вам большое спасибо за поддержку и желаю чтобы ForzaNeftchi с каждым годом развивалась.

Очень приятно сейчас читать ваши сообщения с приятными словами обо мне. Я рад, что удалось оставить приятное впечатление о себе.

В общем, можно долго писать, но я не говорю прощайте, а скажу встречи. Всех обнял", - написал Петров в Инстаграме.

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В статье: Кирилл Петров Азербайджан Нефтчи (Баку)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Сумчанин (Сумы)
14.01.2020 в 10:55
Он центральный ЗАЩИТНИК, а не полузащитник. Надо хоть немного включать котелок автору статьи.
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