Украинский полузащитник ушел из азербайджанского клуба

29-летний украинский футболист Кирилл Петров по соглашению сторон расторг соглашение с азербайджанским "Нефтчи", за который выступал с 2017 года.

В этом сезоне Кирилл, как сообщает Трибуна, сыграл за азербайджанскую команду 17 матчей.

Петров играет на позиции центрального защитника и полузащитника-опорника.

Читайте такжеКолос усилится опытным защитником

"Ребята, спасибо за эти 3 года. Хочу сказать большое спасибо всем, кто помогал и поддерживал меня на протяжении этих лет...

Не могу не сказать о болельщиках. Вам большое спасибо за поддержку и желаю чтобы ForzaNeftchi с каждым годом развивалась.

Очень приятно сейчас читать ваши сообщения с приятными словами обо мне. Я рад, что удалось оставить приятное впечатление о себе.

В общем, можно долго писать, но я не говорю прощайте, а скажу встречи. Всех обнял", - написал Петров в Инстаграме.