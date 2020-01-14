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Ордец: Всем понятно, почему в сборную Украины не вызывают игроков из РПЛ

Наши за границей
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Всем, кроме Ракицкого

Ордец: Всем понятно, почему в сборную Украины не вызывают игроков из РПЛ
Новина українською

Украинский 27-летний защитник российского "Динамо" Иван Ордец вспомнил свой переход в московский клуб и рассказал о дружбе из Ярославом Ракицким.

Ивана спросили, хочет ли он поехать на Евро-2020 в составе сборной Украины.

Надо хорошо играть, показывать качественный футбол. Всем понятно, почему сейчас не вызывают людей из РПЛ, но надежда умирает последней.

Ордец отметил, что дружит с Ярославом Ракицким из российского "Зенита", который уже окончательно ушел из сборной Украины.

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"Вот и в отпуске отдыхали семьями в одной гостинице. Я уже не раз говорил, что в Ярика лучшая левая нога в Европе. Все прекрасно понимают, что он бы точно играл в сборной, если бы выступал в Украине. Но сложилась такая ситуация, с ней остается только смириться", - считает Иван.

Ордец поделился своими соображениями, когда решал, переходить ли из донецкого "Шахтера" в российское "Динамо".

"Я думал только о спортивном факторе. Ярослав шел в команду уровня Лиги чемпионов. "Динамо" в последние годы в еврокубки не выходило, но задача такая перед командой ставилась. Это для меня был решающий аргумент, - говорит Иван. - Плюс, повторю, инфраструктура, условия для тренировок и матчей. Не скрою, взял время на размышления, но в итоге принял решение и о нем не жалею. Считаю, что не прогадал - мне все в "Динамо" нравится".

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В статье: Ярослав Ракицкий Россия сборная Украины Национальная сборная Украины Иван Ордец Динамо (Москва) война с Россией
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Источник:
Спорт-Експрес

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Комментарии (1)
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белорус (Киев)
14.01.2020 в 11:35
Конечно ты не прогадал. Кто-то за Украину умирает, а кто-то о своей шкуре печётся. Семью ж нужно кормить. Ну, ну корми, корми, но такие люди уважения у меня не вызывают. Кормить семью, когда на твою страну напал подлый враг это всё равно, что в 40-е годы прошлого века, когда шла война ты бы добровольно поехал на работу в Германию поиграть там в футбол или например строить танки или корабли для Вермахта. Если наш чемпионат не устраивал мог же поехать в ту же Бельгию например или на худой конец в Венгрию.
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