Ордец: Всем понятно, почему в сборную Украины не вызывают игроков из РПЛ

Украинский 27-летний защитник российского "Динамо" Иван Ордец вспомнил свой переход в московский клуб и рассказал о дружбе из Ярославом Ракицким.

Ивана спросили, хочет ли он поехать на Евро-2020 в составе сборной Украины.

Надо хорошо играть, показывать качественный футбол. Всем понятно, почему сейчас не вызывают людей из РПЛ, но надежда умирает последней.

Ордец отметил, что дружит с Ярославом Ракицким из российского "Зенита", который уже окончательно ушел из сборной Украины.

"Вот и в отпуске отдыхали семьями в одной гостинице. Я уже не раз говорил, что в Ярика лучшая левая нога в Европе. Все прекрасно понимают, что он бы точно играл в сборной, если бы выступал в Украине. Но сложилась такая ситуация, с ней остается только смириться", - считает Иван.

Ордец поделился своими соображениями, когда решал, переходить ли из донецкого "Шахтера" в российское "Динамо".

"Я думал только о спортивном факторе. Ярослав шел в команду уровня Лиги чемпионов. "Динамо" в последние годы в еврокубки не выходило, но задача такая перед командой ставилась. Это для меня был решающий аргумент, - говорит Иван. - Плюс, повторю, инфраструктура, условия для тренировок и матчей. Не скрою, взял время на размышления, но в итоге принял решение и о нем не жалею. Считаю, что не прогадал - мне все в "Динамо" нравится".