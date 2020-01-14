Латвийский клуб отпустил двух украинцев свободными агентами
После полугода выступлений
Двое украинцев, 30-летний защитник Станислав Микицей и 26-летний нападающий Максим Марусич, покинули латвийскую "Елгаву".
Оба получили статус свободных агентов.
Как сообщает официальный сайт латвийского клуба, взят курс на воспитание собственной молодежи. Поэтому в межсезонье в составе "Елгавы" будут значительные изменения: в целом клуб покинут 10 игроков, а среди них и Микицей с Марусичем.
Напомним, что оба украинца перешли в "Елгаву" летом 2019 года: Станислав - из "Александрии", а Максим - с другой латвийского клуба - РФШ.
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