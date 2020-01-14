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С днем рождения, любимый расист. Надеюсь, ты сохранил банан для меня – игрок Динамо-Брест поздравил Милевского

Наши за границей
(2 голосов)

В Бресте своя атмосфера

С днем рождения, любимый расист. Надеюсь, ты сохранил банан для меня – игрок Динамо-Брест поздравил Милевского
Новина українською

12 января Артем Милевский отпраздновал свой 35-й день рождения. Поздравил Артема и темнокожий игрок "Динамо-Брест" Кики Габи, который в Инстаграм опубликовал сториз следующего содержания.

"С днем рождения тебя, мой любимый расист. Увидимся скоро. Я тебя целую. Наслаждаюсь этим прекрасным днем. Надеюсь, ты сохранил банан для меня", - написал Габи.

С днем рождения, любимый расист. Надеюсь, ты сохранил банан для меня – игрок Динамо-Брест поздравил Милевского - изображение 1

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест) Кики Габи
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Комментарии (2)
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vadikk (Odessa)
14.01.2020 в 18:24
адекватный черныш)
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satellite (Харьков)
14.01.2020 в 18:03
А звучит то ,благородно......
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