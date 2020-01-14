С днем рождения, любимый расист. Надеюсь, ты сохранил банан для меня – игрок Динамо-Брест поздравил Милевского

12 января Артем Милевский отпраздновал свой 35-й день рождения. Поздравил Артема и темнокожий игрок "Динамо-Брест" Кики Габи, который в Инстаграм опубликовал сториз следующего содержания.

"С днем рождения тебя, мой любимый расист. Увидимся скоро. Я тебя целую. Наслаждаюсь этим прекрасным днем. Надеюсь, ты сохранил банан для меня", - написал Габи.