С днем рождения, любимый расист. Надеюсь, ты сохранил банан для меня – игрок Динамо-Брест поздравил Милевского
В Бресте своя атмосфера
12 января Артем Милевский отпраздновал свой 35-й день рождения. Поздравил Артема и темнокожий игрок "Динамо-Брест" Кики Габи, который в Инстаграм опубликовал сториз следующего содержания.
"С днем рождения тебя, мой любимый расист. Увидимся скоро. Я тебя целую. Наслаждаюсь этим прекрасным днем. Надеюсь, ты сохранил банан для меня", - написал Габи.
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Комментарии (2)
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vadikk (Odessa)
14.01.2020 в 18:24
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satellite (Харьков)
14.01.2020 в 18:03
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