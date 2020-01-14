Василий Кравец вернется в Луго
Клубы почти обо всем договорились
Украинский левый защитник "Леганеса" Василий Кравец близок к возвращению в "Луго".
Как сообщает Elcorreogallego, клубы близки к договоренности и в ближайшее время могут объявить о трансфере футболиста.
Отметим, что именно из "Луго" год назад Кравец перебрался в "Леганес". Сумма трансфера тогда составила 2,5 млн евро.
Напомним, что в текущем сезоне Кравец сыграл за "Леганес" лишь один матч в Кубке Испании.
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