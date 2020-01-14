Ордец: Российский чемпионат сильнее УПЛ

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец сравнил чемпионаты УПЛ и РПЛ.

"Российский чемпионат сильнее. В Украине на высоком уровне лишь "Шахтер", да "Динамо". Да и то у последнего в последние два-три года заметный спад, что-то не идет, постоянно меняются тренеры. Ребята, думаю, не успевают даже перестроиться, как надо привыкать к новым требованиям.

Хотя на Кубок с "Шахтером" они всегда здорово играют. Жаль, внимание к футболу в последние годы снизилось. Стадионы отличные в Харькове, Киеве, Одессе, Львове, но заполняются трибуны только на еврокубковых матчах. Надеюсь, ситуация изменится.

В России больше сильных команд и выше ажиотаж вокруг футбола", – сказал Ордец в интервью российскому изданию Спорт-Экспресс.

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Напомним, что в текуще сезоне 27-летний защитник сыграл за "Динамо" в восьми поединках, в которых забил 1 гол.