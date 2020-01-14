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СМИ: Агенты предложили услуги Ярмоленко Бешикташу

Наши за границей
(1 голосов)

Новый виток слухов

СМИ: Агенты предложили услуги Ярмоленко Бешикташу
Новина українською

Украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко СМИ продолжают сватать в различные клубы.

Так, турецкое издание Fotospor сообщило о том, что услуги Андрея через агентов были предложены "Бешикташу".

По информации издания, речь идет об аренде, однако у функционеров клуба довольно скептическое отношение к данному трансферу. Впрочем, также сообщается, что последнее решение все равно будет оставаться за президентом клуба Ахметом Нур Чеби.

Ранее британские СМИ сообщали о том, что "Вест Хэм" готов отдать Ярмоленко в аренду, однако агент игрока опроверг эту информацию.

Отметим, что сейчас украинец продолжает восстанавливаться после травмы, его возвращение в общую группу ожидается 1 февраля.

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В статье: Андрей Ярмоленко Бешикташ (Стамбул) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (6)
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popperklopper (Днепропетровск)
14.01.2020 в 22:17
англия для него слишком жестко)))
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popperklopper (Днепропетровск)
14.01.2020 в 22:16
в италию ему надо Милан подымать например там уже был один андрюха
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alex.belogubko (одесса)
14.01.2020 в 22:13
надо было сидеть в ДК и не рыпаться а теперь он там не нужен а если возьмут то таких бабок как раньше платить не будут и в Турции ему много платить не будут
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ZirkaFanKirovograd
14.01.2020 в 21:33
Не тянет он ритма АПЛ,поздно Андрюха уехал с нашего чемпионата
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+1
0
Валентиныч (Днепр)
14.01.2020 в 21:02
Лучше в Десну.Хот местным болельщикам будет с кем фоткаться.
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+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
14.01.2020 в 21:31
Всё к этому и идёт... только транзитом через ДК ))
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+2
0

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