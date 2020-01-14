СМИ: Агенты предложили услуги Ярмоленко Бешикташу

Украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко СМИ продолжают сватать в различные клубы.

Так, турецкое издание Fotospor сообщило о том, что услуги Андрея через агентов были предложены "Бешикташу".

По информации издания, речь идет об аренде, однако у функционеров клуба довольно скептическое отношение к данному трансферу. Впрочем, также сообщается, что последнее решение все равно будет оставаться за президентом клуба Ахметом Нур Чеби.

Ранее британские СМИ сообщали о том, что "Вест Хэм" готов отдать Ярмоленко в аренду, однако агент игрока опроверг эту информацию.

Отметим, что сейчас украинец продолжает восстанавливаться после травмы, его возвращение в общую группу ожидается 1 февраля.