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Президент Гента: Сейчас нам деньги не нужны. Все лучшие игроки нам нужны самим

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Клуб намерен сохранить лидеров

Президент Гента: Сейчас нам деньги не нужны. Все лучшие игроки нам нужны самим
Новина українською

Руководство "Гента" не собирается расставаться с лидерами команды. Как сообщил президент клуба Иван Де Витте, "Гент" сейчас не нуждается в деньгах и хочет сохранить костяк команды.

"Сейчас нам деньги не нужны. Нельзя постоянно продавать игроков и надеяться на какие-то титулы. Все лучшие игроки нам нужны самим, о продаже в январе и речи быть не может.

Летом мы также не планируем никого отпускать", - сказал Де Витте в комментарии Voetbal Primeur.

Напомним, что одним из лидеров "Гента" является украинский форвард Роман Яремчук (17 голов в 30 матчах сезона), который недавно подписал с клубом новый долгосрочный контракт.

Также отметим, что сейчас "Гент" в чемпионате Бельгии идет на 3-м месте.

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В статье: Роман Яремчук Гент
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