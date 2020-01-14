Президент Гента: Сейчас нам деньги не нужны. Все лучшие игроки нам нужны самим
Клуб намерен сохранить лидеров
Руководство "Гента" не собирается расставаться с лидерами команды. Как сообщил президент клуба Иван Де Витте, "Гент" сейчас не нуждается в деньгах и хочет сохранить костяк команды.
"Сейчас нам деньги не нужны. Нельзя постоянно продавать игроков и надеяться на какие-то титулы. Все лучшие игроки нам нужны самим, о продаже в январе и речи быть не может.
Летом мы также не планируем никого отпускать", - сказал Де Витте в комментарии Voetbal Primeur.
Напомним, что одним из лидеров "Гента" является украинский форвард Роман Яремчук (17 голов в 30 матчах сезона), который недавно подписал с клубом новый долгосрочный контракт.
Также отметим, что сейчас "Гент" в чемпионате Бельгии идет на 3-м месте.