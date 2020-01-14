Очигава подписал контракт с эстонской Левадией
Соглашение рассчитано на 1 год
24-летний украинский защитник Зураб Очигава подписал контракт с эстонской "Левадией", сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение сторон рассчитано на 1 год. В своей новой команде Зураб будет играть под номером 3.
Предыдущим клубом Очигавы была "Ворскла", которая на днях расторгла контракт с игроком.
Напомним, что за полгода в "Ворскле" защитник сыграл в УПЛ 3 матча.
Также отметим, что "Левадия" в минувшем чемпионате Эстонии заняла второе место.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SteFF (Харьков)
14.01.2020 в 23:27
Ответить
0
0
djumba (Мелитополь)
14.01.2020 в 23:52
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...