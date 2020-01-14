24-летний украинский защитник Зураб Очигава подписал контракт с эстонской "Левадией", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение сторон рассчитано на 1 год. В своей новой команде Зураб будет играть под номером 3.

Предыдущим клубом Очигавы была "Ворскла", которая на днях расторгла контракт с игроком.

Напомним, что за полгода в "Ворскле" защитник сыграл в УПЛ 3 матча.

Также отметим, что "Левадия" в минувшем чемпионате Эстонии заняла второе место.