  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Очигава подписал контракт с эстонской Левадией
В тренде

Очигава подписал контракт с эстонской Левадией

Наши за границей
(1 голосов)

Соглашение рассчитано на 1 год

Очигава подписал контракт с эстонской Левадией
Новина українською

24-летний украинский защитник Зураб Очигава подписал контракт с эстонской "Левадией", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение сторон рассчитано на 1 год. В своей новой команде Зураб будет играть под номером 3.

Предыдущим клубом Очигавы была "Ворскла", которая на днях расторгла контракт с игроком.

Напомним, что за полгода в "Ворскле" защитник сыграл в УПЛ 3 матча.

Также отметим, что "Левадия" в минувшем чемпионате Эстонии заняла второе место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Левадия (Таллинн) Зураб Очигава
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SteFF (Харьков)
14.01.2020 в 23:27
кофтейка у второго норм, хочу себе такую))кстати это ж вроде бывший кипер сборной Эстонии Парейко, да?
Ответить
0
0
djumba (Мелитополь)
14.01.2020 в 23:52
Ага, спортдир вроде у них...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...