Хачериди провел первую тренировку в качестве игрока брестского Динамо
Евгений потренировался с Нойоком и Милевским
Брестское "Динамо", за которое играют трое украинцев, вышло из отпуска и провело первую тренировку в нынешнем году.
Первую официальную тренировку с командой провел и украинский защитник Евгений Хачериди.
Также в тренировке участвовали украинский полузащитник Александр Нойок и форвард Артем Милевский.
Напомним, что Хачериди подписал контракт с "Динамо" в конце октября прошлого года, однако официально соглашение вступило в силу 1 января.
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