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Хачериди провел первую тренировку в качестве игрока брестского Динамо

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Евгений потренировался с Нойоком и Милевским

Хачериди провел первую тренировку в качестве игрока брестского Динамо
Новина українською

Брестское "Динамо", за которое играют трое украинцев, вышло из отпуска и провело первую тренировку в нынешнем году.

Первую официальную тренировку с командой провел и украинский защитник Евгений Хачериди.

Также в тренировке участвовали украинский полузащитник Александр Нойок и форвард Артем Милевский.

Напомним, что Хачериди подписал контракт с "Динамо" в конце октября прошлого года, однако официально соглашение вступило в силу 1 января.

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест)
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