Хачериди провел первую тренировку в качестве игрока брестского Динамо

Брестское "Динамо", за которое играют трое украинцев, вышло из отпуска и провело первую тренировку в нынешнем году.

Первую официальную тренировку с командой провел и украинский защитник Евгений Хачериди.

Также в тренировке участвовали украинский полузащитник Александр Нойок и форвард Артем Милевский.

Напомним, что Хачериди подписал контракт с "Динамо" в конце октября прошлого года, однако официально соглашение вступило в силу 1 января.