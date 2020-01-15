Вернидуб взял помощником в белорусский Шахтер украинского тренера

В тренерский штаб основной команды "Шахтера" (Солигорск) вошел украинский специалист Дмитрий Кара-Мустафа.

Он занял должность старшего тренера.

Во время игровой карьеры действовал на позиции полузащитника. Выступал за луганскую "Зарю", мариупольский "Металлург" и должанский "Шахтер". Там же в 2004 году он начал тренерскую карьеру. В 2010 году тренировал команду "Олком" из Мелитополя.

С 2011 по 2019 работал в луганской "Заре" вместе с Юрием Вернидубом.

Имеет А-лицензию УЕФА.