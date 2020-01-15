  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вернидуб взял помощником в белорусский Шахтер украинского тренера
В тренде

Вернидуб взял помощником в белорусский Шахтер украинского тренера

Наши за границей
(1 голосов)

Который помогал ему в "Заре"

Вернидуб взял помощником в белорусский Шахтер украинского тренера
Новина українською

В тренерский штаб основной команды "Шахтера" (Солигорск) вошел украинский специалист Дмитрий Кара-Мустафа.

Он занял должность старшего тренера.

Во время игровой карьеры действовал на позиции полузащитника. Выступал за луганскую "Зарю", мариупольский "Металлург" и должанский "Шахтер". Там же в 2004 году он начал тренерскую карьеру. В 2010 году тренировал команду "Олком" из Мелитополя.

Читайте такжеВернидуб: Постараемся, чтобы Шахтер играл поинтересней, в более атакующий футбол

С 2011 по 2019 работал в луганской "Заре" вместе с Юрием Вернидубом.

Имеет А-лицензию УЕФА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) тренер Дмитрий Кара-Мустафа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...