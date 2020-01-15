  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Луго отреагировал на возможное возвращение Василия Кравца
В тренде

Тренер Луго отреагировал на возможное возвращение Василия Кравца

Наши за границей
(1 голосов)

Говорит о "новом шаге"

Тренер Луго отреагировал на возможное возвращение Василия Кравца
Новина українською

Главный тренер испанского СК "Луго" из Сегунды Курро Торрес выразил свое мнение относительно возможной аренды его клубом левого защитника "Леганеса", украинца Василия Кравца.

Издание Marca замечает, что господин Торрес доволен составом "Луго", однако его беспокоит две позиции, в частности, левого защитника. Ведь основной игрок Роберто Канелли получил травму, а еще одного украинца Ореста Лебеденко, тренер в игре почти не использует.

Читайте такжеВасилий Кравец вернется в Луго

Как сообщает другое издание La voz de Galicia, коуч, который возглавляет галицийскую команду с декабря, отметил, что Василий Кравец - это "высший уровень, который позволит сделать шаг вперед.

Мне нравится иметь в обойме хороших игроков, поэтому, если переход наконец состоится - будет замечательно", - добавил Курро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Сегунда Луго Леганес Василий Кравец Курро Торрес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dago77
15.01.2020 в 10:17
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
15.01.2020 в 10:10
....галицийскую команду....???
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...