Тренер Луго отреагировал на возможное возвращение Василия Кравца

Главный тренер испанского СК "Луго" из Сегунды Курро Торрес выразил свое мнение относительно возможной аренды его клубом левого защитника "Леганеса", украинца Василия Кравца.

Издание Marca замечает, что господин Торрес доволен составом "Луго", однако его беспокоит две позиции, в частности, левого защитника. Ведь основной игрок Роберто Канелли получил травму, а еще одного украинца Ореста Лебеденко, тренер в игре почти не использует.

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Как сообщает другое издание La voz de Galicia, коуч, который возглавляет галицийскую команду с декабря, отметил, что Василий Кравец - это "высший уровень, который позволит сделать шаг вперед.

Мне нравится иметь в обойме хороших игроков, поэтому, если переход наконец состоится - будет замечательно", - добавил Курро.