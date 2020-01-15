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Появление Василия Кравца в Луго может значить уход из клуба другого украинца

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Карпатовец вместо карпатовца

Появление Василия Кравца в Луго может значить уход из клуба другого украинца
Новина українською

Пока испанские клубы "Леганес" и СК "Луго" договариваются об аренде украинского защитника Василия Кравца, тамошние медиа делают вывод о том, что в клубе Сегунды из Галисии лишним становится другой украинец - Орест Лебеденко.

Ведь оба бывших игроков "Карпат" играют на одной позиции - левого защитника, замечает ElDesmarque.

21-летний Орест стал игроком "Луго" как раз год назад - 21 января 2019, он перешел по тому же маршруту, что и Кравец - из львовских "Карпат". Но в отличие от Василия Орест закрепиться в основе испанской команды из Сегунды не сумел.

Тревожным звонком для Лебеденко стало завершение сезона 2018/2019 годов: из 20 матчей "Луго" он принял участие лишь в одном, последнем. И то - вышел на замену.

В первой части сезона 2019/2020 годов Орест проиграл конкуренцию за позицию 31-летнему испанцу Роберто Канелле, который пришел к "Луго" в межсезонье в качестве свободного агента.

Лебеденко сыграл в 5 матчах чемпионата и 1 - в Копа дель Рей (Кубке Короля Испании). В последнем Орест стал антигероем: в серии пенальти не реализовал решающий удар, его команда вылетела из соревнований.

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К тому же, отмечает ElDesmarque, Лебеденко попал в немилость нового наставника Луго Курро Торреса, который возглавил команду в декабре. Он - якобы в списке игроков, которых коуч не видит в составе.

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В статье: Карпаты (Львов) Луго Орест Лебеденко
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